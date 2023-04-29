Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Konyaaltı Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlıkta, arabuluculukta, tahliye konularında iddialı olduğunu belirterek, "Sudan'da çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Konyaaltı ilçesine yapılacak 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda sağlık başta olmak üzere birçok alanda devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını söyledi.

AK Parti iktidara gelmeden önce sağlık sisteminin çok kötü olduğunu aktaran Çavuşoğlu, insanlar arasında ayrım olduğunu, herkesin istediği hastaneye gidemediğini, yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamadığını dile getirdi.

- "Türkiye sağlıkta model haline geldi"

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız hizmetlerle artık Türkiye sağlıkta dünyada model haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşık 15-16 senedir Türkiye'nin sağlık sistemini dünyaya model olarak anlatıyor. Bakanlarımız, eski bakanlarımız ülke ülke Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği programlarda Türkiye'nin tecrübesini paylaşıyor. Her alanda olduğu gibi Türkiye bugün sağlıkta dünyada en önde gelen ülkelerden birisi oldu. Sadece hastanelerle değil, aynı zamanda sağlıkla ilgili her konuda. İşte sigorta konusu, eskiden insanlarımızın sigortası yoktu, 65 yaşın üstündeki insanlar sigorta kapsamında değildi, bugün Türkiye'de hayata geçirdiğimiz sigorta sistemi sayesinde insanların yüzde 99'u sigorta kapsamında. Engelli vatandaşlarımıza evinde bakım hizmeti yoktu, bizim dönemimizde oldu."

Sağlık Bakanlığının bütçesinin 2002'de 2,2 milyar lira iken 2023'te 293 milyar lira olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu yıl itibarıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 14 bine aşkın sağlık kuruluşu bulunduğunu ve sağlık personelinin de 378 binden 1 milyon 360 bine ulaştığını bildirdi.

Yatak sayısını 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayısını da 19 binden 165 bine çıkardıklarını belirten Çavuşoğlu, yoğun bakım kapasitesini de 18 kat artırarak 40 bine ulaştırdıklarını kaydetti.

Bugün insanların ayrım yapılmadan birinci sınıf hizmet aldığına işaret eden Çavuşoğlu, şehir hastaneleri, motorize, deniz ve hava ambulanslarının tüm vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Ambulans helikopterlerin yanı sıra ambulans uçakları devreye soktuklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Helikopter şehir içinde önemli, buradan Burdur'a, Isparta'ya gider. Ama şehirler arası uzmanlığına göre götürülmesi gereken insanlarımız olduğu zaman uçak lazımdı. Bunun bir de yurt dışı var. 2010'da uygulamaya soktuğumuz ambulans uçakla da bugüne kadar 17 bin 175 hastamız taşındı. Sadece geçen sene 178 vatandaşımızı, bu sene de şu ana kadar 45 vatandaşımızı ambulans uçaklarla yurt dışından getirdik. Küçükken imrendiğimiz ülkelerden çok daha iyi hizmet veriyoruz."

- Sudan'daki farklı ülkelerin vatandaşları da tahliye ediliyor

Yurt dışında hasta, yaralı vatandaşları da ülkeye getirerek tedavi olmalarını sağladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, tedavi için Türkiye'yi tercih eden yabancıları da ülkeye getirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin bugün dünyada her alanda bir model ve marka ülke haline geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Sağlıkta dünyada bir modeliz. Biz arabuluculukta da dünyada markayız, tahliye konusunda da markayız. Sudan'da çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Çünkü bizden umut bekleyen insanları, eline uzatan insanları biz orada bırakamayız, onları da ülkelerine gönderiyoruz. Kardeşlerimizi de tahliye edeceğiz. Sonuçta Türkiye bugün her alanda bir marka odu, küresel bir aktör oldu, daha güçlü olmamız lazım. Konumumuzu daha da güçlendirmemiz lazım. Çünkü rekabetçi bir dünya var, kolay bir dünyada yaşamıyoruz, krizlerin arttığı, çatışmaların derinleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir durumda öncelikle kendi güvenliğimiz ve refahımız için daha güçlü olmamız lazım."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde de çok iyi konumda olduğunu vurguladı.

Sağlık turizminden geçen sene 4 milyar dolar gelir elde edildiğini aktaran Çavuşoğlu, bu alanda 40 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini ifade etti. Özellikle küresel salgın sonrası Türkiye'nin potansiyelinin daha iyi görüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, Arap ve Körfez ülkelerinin hastalarını Türkiye'ye göndermeye başladığını bildirdi.

Antalya'da Konyaaltı'na 150 yataklı hastanenin yanına Hurma'da 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi de açılacağını söyleyen Çavuşoğlu, ilçelerde de sağlık alanındaki ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderildiğini kaydetti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da 20 yıldır önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, kentte şu anda sağlık alanında 47 yatırım yapımına devam edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ile protokol üyeleri butona basarak, yaklaşık 1,5 yılda bitirilmesi planlanan hastanenin temelini attı.

Ayrıca tören sonrası Çavuşoğlu'na, Antalya'da yaşayan Uygur Türkleri Bahargül Abdullah ve Elfira Erkin tarafından el işçiliği ile boncuklardan oluşan bir tablo hediye edildi.

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