Antalya'da 24. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" etkinliği yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24'üncüsü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" etkinliği gerçekleştirildi.

Yörüklerin yaylaya göçlerinin canlandırıldığı etkinlikte geleneksel kıyafetler giyen mahalle sakinleri, geçmişte kullanılan tarım aletleri, el aygıtları, at, eşek, deve, keçi, koyun sürüleri ve köpeklerle şehir merkezinde kortej yürüyüşü yaptı.

Gödene Caddesi'nde başlayarak şehir merkezinden geçen korteje katılanlar, yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş sonunda Karatepe Stadı'na ulaştı. Yörük çadırlarına varan katılımcılar, çadırlarına yerleşti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Yörük kortejinin başlangıcında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na festival açılış çelengini sundu. Köleoğlu, Tarım ve Seracılık Festivali'nde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı etkinlikleri yapmayacaklarını söyledi.

Festivaldeki amaçlarının Yörük kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Köleoğlu, "Yöre halkımız, çiftçilerimiz, Yörüklerimiz bir yıl süreyle serada, tarlada çalıştılar, yoruldular. Her yıl düzenlediğimiz Tarım ve Seracılık Festivali'mizi bugün Yörük göçümüzle başlattık. Halkımız, kendi kültürlerini yaşatmak adına bu göçü düzenledi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Karatepe Stadı'nda Yörük göçü kortejinin sona ermesinden sonra protokol üyeleri, Yörük çadırlarına ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

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