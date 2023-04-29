Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belek'te esnafı ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da esnaf ile bir araya geldi.

AK Parti'den Antalya milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki esnaf ile kahvaltıda buluştu.

Esnafın taleplerini dinleyen Çavuşoğlu, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine yoğun ilgi gösterenlerle fotoğraf çekilen Çavuşoğlu, kente tatil için gelen turistlerle de sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki otelde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'na Doğru Adımlar Kadın Buluşmaları programına katıldı.

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