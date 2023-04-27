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Güreş: 25. Uluslararası Zafer Kupası

AA

Güreş: 25. Uluslararası Zafer Kupası

ANTALYA (AA) - Güreşte Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 25. Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye, kadınlar kategorisindeki şampiyonluğun ardından serbest stilde üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 8 ülkeden 17 yaş altı 389 sporcunun katıldığı organizasyonda, serbest stilde İran 193 puanla takım halinde birinciliği kazandı. Aynı kategoride Kazakistan 191 puanla ikinciliği elde ederken, Türkiye 155 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grekoromen stilde takım klasmanında ise Azerbaycan 173 puanla birinciliği, Kazakistan 152 puanla ikinciliği, Gürcistan 139 puanla üçüncülüğü elde etti.

Uluslararası Zafer Kupası'nın son gününde grekoromen ve serbest kategorilerinde madalya kazanan sporcular şöyle:

- Grekoromen

65 kilo:

1- Rusitashvili Aleksandrr (Gürcistan)

2- Mohamadian Ahmadreza (İran)

3- Tchikaidze Giorgi (Gürcistan)

3- Emre Uğurlu (Türkiye)


80 kilo:

1- Elmin Aliyev (Azerbaycan)

2- Kochalidze Luka (Gürcistan)

3- Abbasi Alireza Abghar (İran)

3- Tuğra Dayal (Türkiye)


110 kilo:

1- Chilashvili Saba (Gürcistan)

2- Abdevali Amirhossein Morad (İran)

3- Ismagulov Bekzhan (Kazakistan)

3- Cemal Yusuf Bakır (Türkiye)


- Serbest

65 kilo:

1- Almas Sabyr (Kazakistan)

2- Dasiyev Khizir (Fransa)

3- Sunkar Seidakhmet (Kazakistan)

3- Rufat Aslanuly (Kazakistan)


80 kilo:

1- Rahmani Abolfazl (İran)

2- Deniz Kabaktaş (Türkiye)

3- Bexultan Bolatov (Kazakistan)

3- Yerkhan Abil (Kazakistan)


110 kilo:

1- Yedige Kassimbek (Kazakistan)

2- Ruşen Arda Güler (Türkiye)

3- Berat Taşkın (Türkiye)

3- Shakeri Mersad (İran)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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