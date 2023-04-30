Vali Yazıcı, Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda öğrencilerle bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye'nin çeşitli illerinden 164 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na katıldı.

Kepez ilçesindeki bir okulda düzenlenen konferansta konuşan Yazıcı, Türkiye'nin gelişimi için durmandan çalışılması gerektiğini, en önemli görevin ise gençlere düştüğünü belirtti.

Ülkelerin en çok göç ve ekonomi kaynaklı sorunlar yaşadığını vurgulayan Yazıcı, "Dünyanın en büyük ve bitmeyen sorunu göç. Dünyanın birçok noktasında göçten dolayı insanlar ölüyor. Gelir adaletsizliği olduğu sürece göç asla bitmeyecektir. Çünkü insanoğlu ihtiyaçlarını kendi ülkesinde karşılayamadığında başka ülkelere göç ediyor. Göç ettiği ülkedeki iyi ekonomiden pay almak istiyor. Ekonomik adaletsizlik olmasa kimse bunu yapmaz. Ne yazık ki bu adaletsizlik günümüzde de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, adaletin sağlanması için güçlü bir Türk devletine ihtiyaç olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin her alanda lider bir ülke olması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin geleceğine sahip çıkacak Türk gençlerine güvendiğini belirten Yazıcı, "Önce iyi bir insan, sonrada işini iyi yapan bir kişi olacağız. Ekonomimiz ve savunma sanayimiz güçlendikçe inşallah ülkemiz dünyanın süper liginde olacak. Sizlerin ağır bir sorumluluğu var. Ama bu sorumluluğu da en iyi şekilde yerine getireceğinize eminim. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Lise öğrencilerinin delege olarak dünya ülkelerini temsil ettiği, ekonomi, güvenlik, sağlık ve göç krizi gibi küresel sorunlara çözüm üretmeye çalıştığı konferans, 1 Mayıs'ta sona erecek.

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