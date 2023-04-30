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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Olympos Antik Kenti ziyaretinde konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Olympos Antik Kenti ziyaretinde konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en üst çevre ve sürdürülebilirlik platformu olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile çalıştıklarını belirterek "Tüm konaklama tesisleri için Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri oluşturarak, bu kriterlere uyulmasını zorunlu hale getirdik. Bu sayede 2030'a kadar Paris Anlaşması'ndan doğan taahhütlerimizi yerine getirmiş oluyoruz. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülkeyiz." dedi.

Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'ni gezdi, kazı çalışmalarını inceledi.

Gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi veren Ersoy, Bakanlık olarak en önemli sorumluluklarından bir tanesinin kültür varlıklarının korunmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bugüne kadar birçok kültürel miras projesine imza attıklarını anlatan Ersoy, Side'de, Alanya'da, Perge'de ve Patara'da olduğu gibi Olympos'ta da kültürel mirasa değer katacak çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.

Olympos'ta 1990'lı yıllarda Antalya Müzesince başlanan kazı ve çevre düzenleme çalışmalarını Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Gökçen Öztaşkın'ın devam ettirdiğini anımsatan Ersoy, 2006'dan bugüne kadar Bakanlık ve Valilik tarafından bölgeye 4,5 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldığını kaydetti.

Ersoy, geçen yıl uzun vadeli kazı, restorasyon ve konservasyon projeleri için çalışma başlattıklarına dikkati çekerek "Olympos'ta ilk aşamada 26 farklı alanda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışması yürüteceğiz. Sadece kazılar için ilk aşamada 38 milyon lira üzerindeki bir bütçeyi bloke ederek kazı başkanımızın kullanımına tahsis ettik. Daha sonra kazılarını tamamladığımız alanlarda restorasyon uygulamalarını hayata geçirerek antik kent siluetini ayağa kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Bu yıl özellikle Nekropol Caddesi, Piskoposluk Sarayı, Roma Tapınağı, Tapınak Caddesi, Freskolu M13 Yapısı, Güney Stoa Yapısı, 3 Nolu Kilise, antik kentin çeşitli noktalarındaki anıtsal mezarlarda, konut yapıları ile Kuzey Kent Limanı'ndaki 10 farklı alanda çalışmalar yapılacağını vurgulayan Ersoy, "Hocamız, meslektaşlarıyla kazı ve restorasyon çalışmalarını yürüteceği gibi ören yeri yürüyüş güzergahında da ziyaretçi deneyiminin artırılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirecek." bilgisini verdi.

Ersoy, yakın bir zamanda Olympos Örenyeri Karşılama Merkezi'nin ihalesini de yaparak alanda çok daha keyifli bir gezi ve işletmeyi tesis edeceklerini bildirdi.

- "Antalya'ya yatak kapasitesi ihtiyacımız yok"

Antalya'da kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir turizmin önemli bir unsuru olarak kullanılması konusunda yatırımlar yaptıklarını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültürel miras alanları ile ilgili attığımız adımların önemli ve stratejik amaçları var. Antalya'da turizmle bağlantılı bir kültürel miras koridoru oluşturmak, sürdürülebilir olarak kültürel mirasın hem korunmasını hem de turizmin içinde vazgeçilmez bir unsur, nitelikli bir turizm ürünü olarak yer almasını sağlamak istiyoruz. Böylelikle esas ihtiyaç duyduğumuz, 12 ay devam eden turizm hareketliliğini arzu ettiğimiz seviyelere çıkarmak adına önemli adımlar atmış oluyoruz. 12 ay turizm olgusu sadece turizm tesisleri için değil, turizmin tüm paydaşları ve tedarikçileri için de önemli bir unsur."

Ersoy, özellikle nitelikli personel istihdamı, tarımın ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin, turizmin sürdürülebilir olmasıyla doğrudan alakalı konular olduğuna işaret ederek "Özellikle Antalya'da yatak kapasitesi ihtiyacımız yok. Nitelikli turizm yapmaya, rakiplerimizden ayıran kültürel ve doğal mirasımızı sürdürülebilir şekilde korumaya ve bunları en doğru ve güvenli biçimde yönetmeye ihtiyacımız var. Biz son yıllarda tamamen bu politikayı güdüyoruz." ifadelerini kullandı.

Olympos ve Çıralı'nın da içinde bulunduğu konaklama tesislerini Bakanlıktan belgeli hale getiren kanuni düzenlemeyi 2021'de yaptıklarını belirten Ersoy, bunu bölgelerdeki kapasiteyi öğrenmek, niteliklerini analiz etmek, sonra ise nitelikleri artıracak önlemleri alarak konaklama tesislerinin standartlarının yükselmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

- "Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kriterleri oluşturduk"

Bakan Ersoy, salgın döneminden sonra Turizm Geliştirme Ajansının (TGA) dinamik yapısı sayesinde çok önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Özellikle Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı Sürdürülebilir Turizm Programı'na dönüştürerek uzun vadeli planlamalara devam ettiklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, dünyanın en üst çevre ve sürdürülebilirlik platformu olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile çalışıyoruz. Tüm konaklama tesisleri için Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri oluşturarak, bu kriterlere uyulmasını zorunlu hale getirdik. Bu sayede 2030'a kadar Paris Anlaşması'ndan doğan taahhütlerimizi yerine getirmiş oluyoruz. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülkeyiz."

Ersoy, Global Sürdürülebilir Turizm Konferansı'nı (GSTC 2023 Antalya) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA öncülüğünde, 9-11 Mayıs'ta Antalya'da düzenleyeceklerini bildirdi.

TGA'nın kuruluşundan bu yana yürütülen tanıtım ve pazarlama çalışmalarının meyvesini aldıklarını ve almaya devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Bugün tanıtım kampanyalarımızla, 200'den fazla ülkeye ulaşıyoruz. Tanıtım filmlerimizin, kampanyalarımızın bu 200'den fazla ülkenin geleneksel ve dijital medyasında yer alması, Olimpos ve Likya Yolu gibi önemli kültürel miras destinasyonlarımızın CNN International, BBC World, Al Jazeera gibi dünyanın önde gelen haber kanallarında görünür kılınması tabii ki tesadüflerin değil, TGA ile belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gayretli çalışmaların sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, bu çalışmalarla çok kısa vadede ören yerlerinde ziyaretçileri şaşırtacak sonuçlara ulaşılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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