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"Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" yarışları, 5 Mayıs'ta başlayacak

AA

"Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" yarışları, 5 Mayıs'ta başlayacak

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9. düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" yarışları, 5-6 Mayıs'ta yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve sponsor firmaların desteğiyle gerçekleştirilecek organizasyonda, 3 etapta 12 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mücadele edecek. Tahtalı Dağı'nın çevresinde kurulan 104 kilometrelik parkurlarda, yarışmacılar zirveye doğru koşacak.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, yaptığı açıklamada, spor organizasyonların ülkenin ve kentin potansiyelini öne çıkarmak için kritik önem taşıdığını belirtti.

Organizasyon için dünyanın dört bir yanında sporcuların kente geldiğini vurgulayan Karaer, "Sporcular eşi benzeri olmayan bir coğrafyada birbirleriyle mücadele ederken, kentimizin doğal güzelliklerine, tarihine ve kültürüne de yakından tanık oluyor. Corendon ailesi olarak Antalya'nın spor turizminin vazgeçilmez ve dünyada ilk akla gelen yerlerinden biri olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede de organizasyonun Türkiye'nin ve dünyanın en önemli "skyrunning" yarışlarından biri olduğunu vurguladı.

Dede, organizasyonun gelecek yıl dünya "skyrunning" takvimine gireceğini, bu kapsamda ilerleyen yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonasına ev sahipliği yapabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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