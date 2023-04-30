AK Parti Akdeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Antalya'da yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, AK Parti Akdeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katıldığı toplantıda, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş il başkanları hazır bulundu.

Toplantıda, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Antalya İl Başkanlı Ali Çetin, seçim çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirtti.

Toplantı kapsamında ilçe teşkilatlarıyla da bir araya geldiklerini aktaran Çetin, "Heyecan ve coşku bir hayli yüksekti. İnşallah Türkiye yüzyılının hikayesini hep birlikte yazacağız." ifadelerini kullandı.

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