Antalya'da kadınlar domates yeme ve kasa taşıma yarışmasında mücadele etti

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ANTALYA (AA) - Kumluca'da bu yıl 24.'sü yapılan Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışması yaptı.

Karatepe Stadyumu'nda kadınlara özel düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar bireysel ve takımlar halinde yarıştı.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada, kadınlar hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada 40 metre uzaklığa 3 dakika içerisinde 12 domates kasası taşıyan Hasret Cengiz, 3 dakikada bir kilo 550 gram domates yiyen Emine Uysal ile çuvalla yürüme parkurunu tamamlayan Tansu Eryılmaz birinci oldu.

Halat çekme müsabakasında ise Kumluca Belediyesi takımı birincilik elde etti.

Dereceye girenlere Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi'nce çeşitli hediyeler verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Festivalimizde bir günü sadece kadınlarımız için ayırdık. Kadınlarımızın hakkının yılda bir günle ödenmeyeceğini biliyoruz. Biz de bir gün de olsa bu etkinliğimizi düzenliyoruz. Yarışmada eğlenceli anlar yaşandı." diye konuştu.

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