AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Elmalı'da ziyaretlerde bulundu

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Antalya'dan yeniden milletvekili adayı gösterdiği Uslu, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinin ardından Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yapan Uslu, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

İlçede yaptığı ziyaretlerdeki gözlemlerini paylaşan Uslu, "Vatandaşımızın kapalı kapılar ardında yapılan gizli ve kirli ittifakları gördüğünü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verdiğini gözlemledik. İnşallah 14 Mayıs'ta ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçecek, Türkiye yüzyılını inşa etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Uslu'ya AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Haluk Altunkaya, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik etti.

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