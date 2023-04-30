Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'ni gezdi:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir hedeflediğini belirterek, "İlk çeyrek sonuçlarına göre tarihi bir rekor kıran Türkiye, 7,8 milyon ziyaretçi ağırlayıp 8,7 milyar dolar gelir elde etti." dedi.​​​​​​​

Ersoy, Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'ni ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya ve Türkiye'nin turizmde en iyi dönemlerinden birini yaşadığını dile getirdi.

Geçen yıl Antalya'ya 13 milyondan fazla, Türkiye geneline ise 51,4 milyon turist geldiğini hatırlatan Ersoy, 46,3 milyar dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

Bu sene de turizmde çok iddialı olduklarını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin bu yıl 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir hedefi var. İlk çeyrek sonuçlarına göre tarihi bir rekor kıran Türkiye, 7,8 milyon ziyaretçi ağırlayıp 8,7 milyar dolar gelir elde etti." diye konuştu.

Türkiye'nin yüzyılın en büyük depremini yaşadığına ve seçim sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Ersoy, bunlara rağmen rakamların sevindirici boyutta olduğunu ifade etti.

Ersoy, sezon sonuna kadar bu yılki hedefe ulaşma temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak 2028'de 90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bu sadece klasik turizm hareketleriyle sağlanacak bir hedef değil. Bu bağlamda biz sezonu yaymak için birçok çalışma yapıyoruz. Sezonun 12 aya ve farklı destinasyonlara yayılmasıyla, sadece deniz, kum, güneş değil, farklı ürün çeşitleriyle ülkemize turistin gelmesini sağlamayı hedefliyoruz."

- Kilisede bakım ve restorasyon yapıldı

Aziz Nikolaos Kilisesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Ersoy, bakım ve restorasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını aktardı.

Kilisenin şehrin 5 metre, deniz su seviyesinin de 1 metre aşağısında olduğunu ve sürekli su çıktığını anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Suyun aktarılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Üst kat ziyaretçiye kapalıydı, açıldı. Duvarlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı, daha önce çıkmayan resimler ortaya çıkarıldı. Yürüyüş yolları, zeminler elden geçirildi. Buranın korunması için yapılmış çatısı vardı, çatı da yeni modern şekliyle tekrar yapıldı. Çok daha uygun, yapıyı ön plana çıkaran ama koruma alanını çok daha geniş tutan çok daha modern çatı sistemiyle yapı daha sağlam ve korunaklı şekle getirildi. İnşallah geçen sene 400 binden fazla ziyaretçi almıştık, bu sene çok daha fazla ziyaretçi alacağız. Hem Müze Müdürlüğümüz hem de restorasyondaki ekiplerimiz müzeyi kapatmadan bu çalışmaları yaptı. Bundan sonra da çok rahat gezilerek inşallah 600 bin, 700 bin rakamları kısa sürede erişeceğiz diye düşünüyorum."

- "Türkiye, 100 milyar dolar gelir hedefine adım adım ilerliyor"

Demre'nin Antalya için, Antalya'nın da Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, turizmin esnafa, çiftçiye de fayda sağlayan bir sektör olduğunu dile getirdi.

Ersoy, turizmin ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Son 20-25 yıllık dönemde ülkenin turizmden daha fazla pay alabilmesi için her yeri otoban ağlarıyla, demir yollarıyla boydan boya örmüştük. Terörle mücadelede de çok başarılı çalışmalar yapıldı, terörle mücadeleyi sınırlarımızın dışına taşımayı başardık bu dönemde. Şimdi inşallah insanların daha konforlu şekilde seyahat edecekleri, daha fazla ören yeri ve arkeolojik değerleri gezebilecekleri noktaları hayata geçiriyoruz."

Ersoy, son 5 yıllık dönemde kazı çalışmalarını 12 aya çıkardıklarını vurguladı.

Arkeolojik alanlarda kazı çalışmalarının yıl boyunca yapılabildiğini ifade eden Ersoy, "Sadece geçen seneki rakamları söyleyecek olursak geçen 700 noktada kurtarma ve araştırma kazıları yapıldı, bunların 157 tanesi 12 aylık uzun süreli kazı başkanlıklarının çalışmaları. 700 sayısı da dünyada rekordur. Türkiye bu açıdan da rekor kırdı, bu rekorları yenisini ekleyerek 2028'deki 90 milyon ziyaretçi 100 milyar dolar gelir hedefine Türkiye adım adım ilerliyor. Türkiye çok büyük bir potansiyele sahip, el birliğiyle koruyarak, geliştirerek hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müzeye Togg ile gelen Ersoy, kilisede yapılan çalışmaları inceledikten sonra aracı merak eden çocukları Togg'a bindirdi.

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