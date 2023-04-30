Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan Rus turist tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayan Rus vatandaşı tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir pastanede oturan Rus uyruklu D.S. (47) bilinmeyen nedenle pastane çalışanı Ş.B. (35) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S. üzerindeki bıçakla Ş.B'yi karnından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli D.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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