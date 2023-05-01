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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ilk 4 aydaki ziyaretçi sayısıyla turizmde rekor sinyali verdi

AA

Antalya ilk 4 aydaki ziyaretçi sayısıyla turizmde rekor sinyali verdi

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kış sezonunda da turist ağırlayan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Antalya'ya yurt dışından hava yoluyla gelen kişi sayısı rekor yılı olan 2019'un rakamlarını aştı.

Sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya, 2023 sezonuna hızlı başladı.

Rekor senesi 2019'un ilk 4 ayında yurt dışından 1 milyon 560 bin 862 kişinin hava yoluyla geldiği Antalya, bu yıl 1 Ocak-28 Nisan döneminde 2019'un aynı dönemini geride bıraktı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, hava yoluyla yurt dışından gelen turist sayısının yıl başından bu yana 1 milyon 686 bin 284 kişiye ulaştığını söyledi.

Rakamların sektörün yüzünü güldürecek nitelikte olduğunu belirten Yazıcı, "Havaalanında artık hafta sonları 40-45 binleri görmeye başladık, hafta içinde de günlük 30-35 bin arası yabancı turist girişleri oluyor. Şu anda iyi gidiyoruz." dedi.

Yazıcı, kış sezonunun da kentte çok iyi geçtiğini, geçen yıl ekim, kasım, aralık ile bu yıl ocak, şubat, mart rakamlarının önceki yıllara göre ciddi artışlarla geçtiğini kaydetti.

Antalya'da en fazla turistin 2019'da ağırlandığını hatırlatan Yazıcı, "Pik yılımız olan 2019'u yakalamayı hatta geçmeyi umut ediyoruz. Beklentiler, hazırlıklar bu yönde." diye konuştu.

Yazıcı, turizm sektörü temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerini belirterek, sektörün yıl geneli için umutlu olduğunu, rezervasyonların da beklentilerle paralel ilerlediğini söyledi.

En fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında son yıllarda olduğu gibi Rusya'nın ilk sırada yer aldığını kaydeden Yazıcı, Rusya'yı çok yakın bir rakamla Almanya'nın takip ettiğini belirtti. İlk dörtte İngiltere ve Polonya'nın yer aldığını dile getiren Yazıcı, Antalya'ya bu yıl farklı ülkelerden de turist geldiğine dikkati çekti.

Yazıcı, sektör temsilcilerinin alternatif pazarlar üzerinde çeşitli çalışmalar yaptığını ve bunların da meyvelerini almaya başladıklarını bildirdi.

Turizmde çok güzel bir yıl beklentisinin hakim olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Turizm çok çabuk etkilenebilen bir sektör. Hem dünyada hem de ülkemizde herhangi bir olumsuzluk olmaması için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Özellikle mayıstan sonra kentte ciddi bir yoğunluk yaşanacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de kış sezonunu kapalı geçiren otellerin de açılmaya başladığını söyledi.

Kentteki hareketliliğin arttığını ve özellikle mayıstan itibaren ciddi artış ivmesi beklediklerini dile getiren Perçin, "Bu yıla çok iyi başladık. Büyük bir deprem atlattık. Buna rağmen ülkemiz turist çekmeye devam ediyor. Özellikle mayıstan sonra kentte ciddi bir yoğunluk yaşanacak. Rezervasyonlar bu yönde. Sektör olarak bu hareketlilikten memnunuz. Avrupa Birliği ülkelerinden artışlar var ve bu yıl belki de ismini ender duyduğumuz ülkelerden bile turist ağırlayacağız." diye konuştu.

Rusya'daki ekonomik sorunlar nedeniyle bu pazarda biraz durgunluk yaşandığını ifade eden Perçin, yine de Rus turistlerin gelmeye devam edeceğini anlattı.

Turizmin birçok sektörü beslediğini vurgulayan Perçin, turizmdeki hareketliliğin herkesi memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Antalya, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da yaklaşık 15,5 milyon yabancı turist ağırlayarak turizmde tüm zamanların en iyi performansını göstermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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