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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da turizm emekçileriyle buluştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da turizm emekçileriyle buluştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde nitelikli turisti ön plana tuttuklarını, bunun için de nitelikli personelin önemli olduğunu belirtti.

Ersoy, Antalya'daki bir otelde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla turizm emekçileriyle bir araya geldi. Turizm çalışanlarının taleplerini dinleyen Ersoy, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin küresel salgın sürecini en başarılı yöneten ülke olduğunu dile getiren Ersoy, Türkiye'nin turizmde 6. sıradan 3. sıraya yükseldiğini kaydetti.

Geçen yıl turizm gelirinin 46,3 milyar dolar olduğunu kaydeden Ersoy, "2023 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir. İnşallah 2028'de bu rakamı 90 milyon ziyaretçi 100 milyar dolar gelire taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda tabii Türkiye çok büyük hazırlıklar yaptı. Güzel rakamlar telaffuz ederek güzel sonuçlar mümkün olmuyor. Doğru eylemleri, doğru zamanda, doğru adımlarla yapmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, 2019'da kurdukları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile önemli tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüldüğünü ifade etti.

- Altyapı yatırımları turizme pozitif yansıdı

Türkiye'nin altyapısına da son 20 yılda çok ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her yeri büyük havalimanlarıyla donatıldı. Bu havalimanları otobanlarla birbirine bağlandı. Terörle mücadelede Türkiye çok büyük başarı elde etti. Terörle mücadeleyi ülke sınırlarının dışına çıkartmayı başardı. Ve yine aynı Türkiye bu terörle mücadelede başarı edebilmek için savunma sanayinde çok ciddi yatırımlar yaptı. Dünyada şu anda savunma sektöründe öncü lider konuma gelen ülkelerin başında yer alıyor. Hastane altyapısı şehir hastaneleri sayesinde Kovid-19 süresinde Türkiye en az kapanan ülkelerden biriydi. Bu süreci en iyi yöneten, hastane kapasitesini en iyi yöneten ülke oldu. Bu durum rakiplerden ayrışarak çok doğru ve çok etkili rakamlara ulaşmayı sağladı."

Ersoy, son 5 yıldır tanıtım alanında yoğun çalışmalar olduğunu, 200'den fazla ülkede etkili çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Tüm bu çalışmaların turizm rakamlarına yansıdığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Bugün 'önemli olan nitelikli turist' diyoruz. Nitelikli turistin yolu da nitelikli personelden geçiyor. Bugün de 1 Mayıs olması sebebiyle onları da dinlemek istedik. Hem biz kafamızdakileri onlarla paylaşmak, hem onların sorunlarını, ihtiyaçlarını öğrenmek istedik. Önemli ihtiyaçlarıyla ilgili birçok konuyu dile getirdiler. İnşallah bunları değerlendirerek hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapacağız. Toplantıların daha sık ve daha yoğun yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sektörün bütün paydaşları ne kadar çok yan yana gelir, ne kadar fazla değerlendirme yaparsa o kadar iyi sonuç alır diyoruz."

Bakan Ersoy, turizm çalışanları başta olmak üzere tüm emekçilerin gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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