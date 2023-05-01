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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AA

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) şube başkanları ve sendika üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TÜRK-İŞ Antalya Şube Başkanı Cemil Ünal, törende yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın işçilerin mücadelesini temsil ettiğini söyledi.

Emek ve sermaye eşitliğini sağlayabilmek, işçilerin sorunlarına çözüm olabilmek adına mücadele verenlere teşekkür eden Ünal, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Hak-İş Konfederasyonu Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil de güvenli ve güvenceli istihdam, güçlü bir gelecek için 1 Mayıs'ta yine birlikte olduklarını belirtti.

Emeğin ve alın terinin karşılığını alabilmek için işçilerin sesi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kandil, "Bugün Hak-İş olarak 'emeğinizin hakkı, çocuğunuzun rızkı ve geleceğiniz bize emanet' demek için meydanlardayız. Birliğimiz daim olsun. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'müz kutlu olsun." diye konuştu.

Aydın Kanza Parkı'nda toplanan sivil toplum örgütü temsilcileri ve üyeleri, Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı.

- Muğla

Muğla'da Mehmet Ali Eren Parkı'nda toplanan katılımcılar, slogan atarak Hasan Ali Yücel ve Emek caddelerinden Muğla Sosyo Kültürel etkinlik alanına yürüdü.

Sendika temsilcileri, alanda yaptıkları konuşmalarda, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

- Burdur

Burdur'da Köprübaşı mevkisinde toplanan katılımcılar, ellerinde pankart ve sendika bayraklarıyla Gazi ve Atatürk caddelerinden Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Meydanda, işçi ve çalışan haklarının iyileştirilmesi, ücret artışı ve emeğin karşılığının verilmesine ilişkin konuşmaların ardından davul ve müzik eşliğinde eğlenen işçiler ve sendika temsilcileri halay çekti.

- Isparta

Isparta'da da katılımcılar Kaymakkapı Meydanı'nda toplandı.

CHP Isparta İl Başkanı Tansel Dilaver, burada yaptığı konuşmada, ekonomideki sıkıntılar nedeniyle buruk bir 1 Mayıs yaşadıklarını belirtti. Etkinlikte çeşitli slogan atan katılımcılar, daha iyi şartlarda çalışma talebinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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