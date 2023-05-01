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Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hamdi K. (22) idaresindeki 38 NF 052 plakalı otomobil, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde Ali Karagöz (40) yönetimindeki 07 ATC 041 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Karagöz ile yanındaki İrfan Koca, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri personeli olduğu öğrenilen Karagöz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan yaralı Feyza A. ve Hamdi K. ise bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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