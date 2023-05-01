Antalya'da bir kişi arkadaşını silahla ateş ederek öldürdü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla ateş ederek öldürdü.

Yeni Mahallesi'nde bir adreste arkadaşlarıyla toplanan Ahmet Akkurt (26) ve B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. evden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen B.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle Akkurt'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, firar eden B.D'nin yakalanması için çalışma başlatırken, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.



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