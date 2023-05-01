Antalya'da caminin ses sistemini çalan 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir caminin ses sistemini çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Habibler Mahallesi 5567 Sokak'taki Hacı Erkan Camisi'nin ses sisteminin çalındığını fark eden imam durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Camideki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını O.Y. ve A.Y'nin yaptığını belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler gözaltına alındı. Çalınan ses sistemi ise camiye teslim edildi.

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