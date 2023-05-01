Antalya'da PTT aracını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, PTT'ye ait kargo aracını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, PTT'ye ait kargo aracının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kültür Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldukları aracı İ.K'nin çaldığını tespit etti.

Yapılan çalışmada zanlı İ.K, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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