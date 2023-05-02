Alanya'da kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklara düşerek yaralanan Rusya uyruklu yamaç paraşütü pilotunu kurtarmak için çalışma başlatıldı.



Dinek Mahallesi Yassıtepe mevkisinde yamaç paraşütü atlayışı yapan kimliği henüz öğrenilemeyen Rusya vatandaşı, Alanya Kalesi çevresinde rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İHH Alanya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde kurtarma çalışmasına katılan bir helikopter ise hava şartları nedeniyle yaralıya müdahale edemeyince geri döndü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yamaç paraşütü pilotunu kurtarma çalışmaları sürüyor.

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