Alanya'da kayalıklara düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

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​​ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklara düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü, 9 saatlik çalışmayla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Dinek Mahallesi Yassıtepe mevkiinde yamaç paraşütü atlayışı yapan Polonya uyruklu Pablo Wilks'in, Alanya Kalesi çevresinde rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana düşmesi sebebiyle ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İHH Alanya Arama Kurtarma ekiplerince gece boyunca yapılan çalışmalar sonucu, Wilks'e ulaşıldı.



Kurtarma çalışmasına katılan bir helikopterin hava şartları nedeniyle geri döndüğü kurtarma çalışmaları yaklaşık 9 saat sürdü.



Bu süreç sonunda düştüğü yerden yaralı kurtarılan Wilks, hastaneye götürüldü.



Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Wilks'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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