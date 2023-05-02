24. Tarım ve Seracılık Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24. Tarım ve Seracılık Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor

AA

24. Tarım ve Seracılık Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde düzenlenen 24. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Yörük çadırları kuruldu, Yörük ateşi yakıldı.

Çeşitli etkinliklerle devam eden festival kapsamında Karatepe Stadı'na kurulan Yörük çadırları, yakılan Yörük ateşiyle ziyarete açıldı. Yöresel halk oyunları gösterilerinin yapıldığı çadırlarda, ziyaretçilere yöresel ikramlar servis edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı açıklamada, Yörük kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlene festivalin her gün farklı etkinliklerle devam ettiğini söyledi.

Yörük göçü ve Yörük çadırlarının festival açısından önemli olduğunu dile getiren Köleoğlu, "Festival, 24 yıldır halkımızın desteğiyle devam ediyor. Yörük göçümüzü yaptık, ateşimizi de yaktık." dedi.

Festival kapsamında bir hafta boyunca çadırlarda çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da kayalıklara düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı
YEREL HABERLER Alanya'da kayalıklara düşerek yaralanan yamaç ...
Yamaç paraşütüyle kayalıklara çakılan turist, 10 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütüyle kayalıklara çakılan turist, 10 ...
'Yağız Efe bebeği yanlış ilaç öldürdü' iddiasına inceleme
YEREL HABERLER 'Yağız Efe bebeği yanlış ilaç öldürdü' iddiasına ...
YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPAN RUS TURİST KAYALIKLARA ÇAKILDI
YEREL HABERLER YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPAN RUS TURİST KAYALIKLARA ÇAKILDI
Yamaç paraşütü yapan Rus turist kayalıklara çakıldı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü yapan Rus turist kayalıklara çakıldı
Alanya'da kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu ...
Otomobil önünde giden motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil önünde giden motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 ...
Antalya'da PTT aracını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da PTT aracını çaldığı öne sürülen zanlı ...
Antalya'da caminin ses sistemini çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da caminin ses sistemini çalan 2 şüpheli ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi, eş ...
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Antalya'da bir kişi arkadaşını silahla ateş ederek öldürdü
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi arkadaşını silahla ateş ederek ...
Çavuşoğlu: Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu, boş sloganları atıyor (2)
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu, boş ...
Antalya'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ...
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması ...
Antalya´da 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Antalya´da 1 Mayıs kutlaması
Çavuşoğlu, Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Çavuşoğlu, Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ...
Antalya'ya 4 ayda, 1 milyon 798 bin turist
YEREL HABERLER Antalya'ya 4 ayda, 1 milyon 798 bin turist
Çavuşoğlu: Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu, boş sloganları atıyor
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu, boş ...
Çavuşoğlu, Antalya'da tüp bebek merkezi ve laboratuvar açılışlarında konuştu:
YEREL HABERLER Çavuşoğlu, Antalya'da tüp bebek merkezi ve ...
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da turizm emekçileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da turizm ...
'Masaj Şampiyonası'nda en iyi olabilmek için yarıştılar
YEREL HABERLER 'Masaj Şampiyonası'nda en iyi olabilmek için ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilerle buluştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.