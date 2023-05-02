24. Tarım ve Seracılık Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor

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ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde düzenlenen 24. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Yörük çadırları kuruldu, Yörük ateşi yakıldı.

Çeşitli etkinliklerle devam eden festival kapsamında Karatepe Stadı'na kurulan Yörük çadırları, yakılan Yörük ateşiyle ziyarete açıldı. Yöresel halk oyunları gösterilerinin yapıldığı çadırlarda, ziyaretçilere yöresel ikramlar servis edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı açıklamada, Yörük kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlene festivalin her gün farklı etkinliklerle devam ettiğini söyledi.

Yörük göçü ve Yörük çadırlarının festival açısından önemli olduğunu dile getiren Köleoğlu, "Festival, 24 yıldır halkımızın desteğiyle devam ediyor. Yörük göçümüzü yaptık, ateşimizi de yaktık." dedi.

Festival kapsamında bir hafta boyunca çadırlarda çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak.



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