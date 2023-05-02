Antalya'daki kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi ailesine teslim edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Dün Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ali Karagöz'ün (40) cenazesi, Adli Tıp morgunda yapılan otopsinin ardından akrabaları tarafından teslim alındı.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri personeli Karagöz'ün naaşının Aksu ilçesi Hacıaliler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenilirken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışan belediye emekçimiz Ali Karagöz'ün motosikleti ile işe giderken en üst promil alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendim. Emekçi kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan çalışma arkadaşımız İrfan Koca'ya acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."





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