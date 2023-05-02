Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Antalya'da konser verecek

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma Konserleri kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) ev sahipliğinde Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan koro, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işbirliğinde 7 Mayıs'ta ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda konser verecek. Avrupa Günü Dayanışma Konseri saat 19.00'da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATSO Başkanı Ali Bahar, böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sanatın ve müziğin kendine özgün anlatımıyla insan sevgisi, toplumsal barış, kardeşlik ve dayanışmaya ilişkin mesajının Antalya'dan verileceğini aktaran Bahar, "Depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma konserlerinin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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