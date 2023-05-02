Antalya'da sağlıklı ve verimli içme suyu çalışmaları devam ediyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve verimli içme suyunun temini için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğü yaklaşık maliyeti 50 milyon lira olan "İçme Suyu Depoları Temin İşi" kapsamında 14 ilçeye 121 su deposu yerleştirecek. Bu sayede ilçelerde yaşayan vatandaşlara kaliteli, güvenilir ve sağlıklı içme suyu sağlanmış olacak.

Yüksek rakımlı bir mevkide yer almasından dolayı su problemi yaşanan Finike'nin Ernez Mahallesi'nde de bu sorunun giderilebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından su deposu temini yapıldı.



ASAT Finike Şube Müdürü Fevzi Çiftçi, "Mevcut depoların ihtiyacı karşılayamadığı muhtarlarımız tarafından bize iletildi. Yazın çok su sıkıntısı yaşanan yerler vardı. Yeni depolarımızla bu sorunu gidermiş olacağız." dedi.

Finike Ernez Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Fırtına da yeni depolar ile beraber bu su sıkıntısının ortadan kalkacağını belirterek Başkan Muhittin Böcek'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. ​​​​​​​



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