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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AK Parti'nin Antalya mitinginde konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AK Parti'nin Antalya mitinginde konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Büyük hedefler koyduk. Türkiye bu yılı 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliriyle tekrar rekorunun üzerine rekor koyarak yoluna devam edecek." dedi.

Ersoy, AK Parti'nin, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, "turizmin başkenti"nde geçen sene çok başarılı sezon geçirdiklerini ve 13 milyondan fazla turisti kentte ağırlamayı başardıklarını söyledi.

Bu sene de hedeflerinin çok daha büyük olduğunu anlatan Ersoy, "16 milyon turisti Antalya'mızda hep beraber ağırlayacağız. Geçen sene felaketlerle uğraşılan bir yıl oldu. Dünya zor bir süreçten geçti. Bu süreci en iyi yöneten ülke olarak, Türkiye 51,5 milyon ziyaretçi, 46 milyar dolar gelirle sezonu kapattı. Büyük hedefler koyduk, bu yılı 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliriyle Türkiye tekrar rekorunun üzerine rekor koyarak yoluna devam edecek." diye konuştu.

Kovid-19 salgınına rağmen hiçbir gerekçeye sığınmadıklarını ifade eden Ersoy, salgın döneminde turizmde 6'ncı sıradan üçüncülüğe kadar çıkmayı başardıklarını vurguladı.

Rakip ülkelerin bu süreci iyi yönetemediğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Şimdi bakıyorum rakamlar güzel gelince herkes rakamları sahiplenmek istiyor. Belediye başkanları çıkıyorlar, diyorlar ki işte 'Bu sene 15 milyon turist bekliyoruz. İstanbul'a 30 milyon turist bekliyoruz.' Bu işler söylemle olmuyor, eylemle oluyor. Söyleyerek başaramıyorsunuz. Yaptığınız eylemlerle gerçekleştirdiğiniz işlerle başarıyorsunuz. Ne kadar başarılı olursanız, ne kadar çok eylemi yerine getirirseniz o kadar sonuç alabiliyorsunuz. İşte bunun en güzel örneğini de bu rakamlarda görüyoruz. Bu gerçekleşmelerde görüyoruz. 'Şu kadar turist bekliyoruz.' diyerek turist gelmiyor. Turist nasıl geliyor arkadaşlar? Biliyorsunuz son 20 yılda ülkemiz terörle mücadelede çok ciddi yol aldı. Eğer biz bu son dönemde terörle mücadeleyi ülke sınırlarının dışına çıkarmayı başarmasaydık, terörle mücadeleyi sınırlarımızın dışına taşımayı başaramasaydık bu turist ülkemize gelmezdi."

Savunma sanayisinden altyapı yatırımlarına kadar yatırımları anlatan Ersoy, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da yaptıklarını vurguladı.

Ersoy, ülkenin her yerini havalimanlarıyla donattıklarını belirterek, havalimanlarını otobanlarla duble yollarla raylı sistemle birbirine bağlamayı başardıklarını bildirdi.

Söylemle değil eylemle başaracaklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başına, dünyanın başına ne kadar felaket gelirse gelsin, biz ülkemizde yan yana durarak, omuz omuza vererek, doğru zamanda, doğru adamla yürüyerek her zaman başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. O yüzden 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim var. Bu virajı el ele, omuz omuza vererek Cumhurbaşkanı'mıza destek vererek hep birlikte aşacağız. Biliyorsunuz bu seçim çok önemli. Artık Türkiye için değil, bütün dünya için önemli. Bütün dünya görüyorsunuz bu seçimi takip ediyor, izliyor."

- "Antalya'ya 21 yılda 145 milyar liralık yatırım"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen güçlü demokrasi ve kalkınma hamleleriyle ülkenin "Türkiye Yüzyılı"na hazır hale geldiğini söyledi.

Antalya'nın bu kalkınma hamlelerinden payına düşeni fazlasıyla aldığını ve 21 yılda kente 145 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler bazıları gibi sırtını PKK'ya YPG'ye dayayan değil, sırtını milletine dayayan, gücünü milletten alan bir iradenin temsilcileriyiz. Bugün gizli ajandaları uğruna siyasi mühendislik yapanlar, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu bu samimiyeti bu muhabbeti idrak edemezler. Çünkü anlamadıkları bilmedikleri büyük bir gerçek var. Lider masa başında değil, iş başında belli olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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