Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini öldüren sanığa 20 yıl hapis

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "sigara içme" yüzünden çıkan tartışmada kardeşini bıçaklayarak öldüren sanık 20 yıl hapse çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yılmaz Balık, tutukluğu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatının hazır bulunduğu duruşmaya müştekiler ve avukatları katılmadı.

Son sözü sorulan sanık Balık, kavga esnasında kendisini korumak için sofradan bıçak aldığını iddia etti.

Maktul Cengiz Balık'ın evden ayrıldığını düşünerek koridora çıktığını öne süren sanık, "Bu sırada kardeşim üzerime hamle yaptı. Bıçak elimde bulunduğu için saplandı. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti sanık Yılmaz Balık'a, "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, eylemin tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla indirdiği sanığa daha sonra pişmanlığı ve verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak 20 yıl hapis verdi.



Kepez ilçesinde 23 Ağustos 2021'de Cengiz Balık ile "çok sigara içtiği için" kendisini uyaran kardeşi Yılmaz Balık arasında evde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı Cengiz Balık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Yılmaz Balık ise tutuklanmıştı.

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