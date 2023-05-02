Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri, 18 Mayıs'ta başlayacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 18 Mayıs'ta başlayacak.

Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 2023 yılı yağlı güreş sezonundan itibaren ilk kez hayata geçirilecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat'ta başlayacağını söyledi.

Türkiş, Manavgat Belediyesinin ata sporu güreşe büyük katkılarda bulunduğunu belirterek, "Federasyon olarak bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Manavgat güreşlerinin 3 gün olmasını kararlaştırdık. Manavgat Belediyesi, bugüne kadar düzenlediği tüm güreşlerde gösterdiği organizasyon başarısı ve ata sporuna katkısıyla bunu hak etti." diye konuştu.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan da, belediyenin güreş organizasyonlarını yakından takip ettiklerini ve başarısının tesadüf olmadığını dile getirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise Yörük kültüründen gelen ata sporuna önem verdiklerini vurguladı.

Bu yıl güreşlerin çeşitli etkinlikler eşliğinde gerçekleştirileceğini belirten Sözen, "Güreşlerimiz Manavgat'a yakışır bir şekilde gerçekleşecek. İlk gün kent merkezimizde develer, atlar ve folklor ekiplerinin içinde olduğu Yörük göçünü temsil eden kortej düzenlenecek. 19 Mayıs güreşlerimizin ilk günü olacak ve boy ayrımı yapılacak. Programımız kapsamında çeşitli konserler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici gücüne inandığını dile getiren Sözen, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon 21 Mayıs'ta sona erecek.

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