Antalya'da yapılan Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlar ile grekoromen ve serbest stilde takım halinde şampiyonluğu kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesi Göynük Atatürk Spor Salonu'ndaki 14 ülkeden 344 sporcu katıldığı organizasyon sona erdi.

Turnuvanın üçüncü ve son günündeki müsabakalar sonucunda Türkiye milli takımları, kadınlarda 185 puanla, grekoromen stilde 195 puanla, serbestte de 200 puanla şampiyonluğu elde etti.

Türk milli sporcular, kadınlarda 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz, grekoromen stilde 2 altın, 6 gümüş, 15 bronz, serbest stilde 4 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 altın, 15 gümüş, 28 bronz olmak üzere toplam 51 madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda Kazakistan 150 puanla ikinci, Almanya 145 puanla üçüncü, grekoromen stilde İran 140 puanla ikinci, Kırgızistan 117 puanla üçüncü, serbest stilde Kazakistan 169 puanla ikinci, Azerbaycan 140 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda son gün mücadelelerinde dereceler şöyle oluştu:

- Kadınlar

62 kilo:

1- Selvi İlyasoğlu (Türkiye)

2- Kalmira Bilimbekova (Kırgızistan)

3- Vanja Gersak Perez (Almanya)

3- Zharkynai Nurlan Kyzy (Kırgızistan)





68 kilo:

1- Sophia Schafle (Almanya)

2- Ayşe Erkan (Türkiye)

3- Edanur Kanca (Türkiye)

3- Elif Şevval Kurt (Türkiye)





76 kilo:

1- Laura Kuhn (Almanya)

2- Alina Yertostik (Kazakistan)

3- Veronika Nyikos (Macaristan)

3- İrem Nur Hatipler (Türkiye)





- Grekoromen

63 kilo:

1- Zhantoro Mirzaliev (Kırgızistan)

2- Furkan Ergen (Türkiye)

3- Fedayi Murat Aydın (Türkiye)

3- Abdullah Akar (Türkiye)





82 kilo:

1- Alperen Berber (Türkiye)

2- Yasin Yazdı (Türkiye)

3- Yusuf Gölbaşı (Türkiye)

3- Nurassyl Kalmakhanbet (Kazakistan)





130 kilo:

1- Fardin Hedayati (İran)

2- Abolfazl Fathitazangi (İran)

3- Talip Çiftçi (Türkiye)

3- Atalay Aydemir (Türkiye)





- Serbest stil

65 kilo:

1- Ramik Heybatov (Azerbaycan)

2- Abdullah Toprak (Türkiye)

3- Aden Sakbaev (Kırgızistan)

3- Bezhani Barsonidze (Gürcistan)





74 kilo:

1- Iliyas Yerbolatov (Kazakistan)

2- Yerkhan Bexultanov (Kazakistan)

3- Akbar Valiyev (Azerbaycan)

3- Cengizhan Ramazan Doğan (Türkiye)





125 kilo:

1- Hakan Büyükçıngıl (Türkiye)

2- Levan Lagvilava (Fransa)

3- Giga Shavadze (Gürcistan)

3- Ömer Faruk Dizikara (Türkiye)

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