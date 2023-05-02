Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına çift idmanla devam etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş ile 6 Mayıs Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikten sonra ara vermeden Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günü çift idman programıyla tamamladı.

Akdeniz ekibi, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde fitness salonunda gerçekleştirdi.

Antalyasporlu futbolcular, salondaki kuvvet çalışmasının ardından akşam saatlerinde de sahada taktiksel çalışmalar yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.