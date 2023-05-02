Antalya'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şekerhane Mahallesi Eczacılar Sokak'taki bir apartmanda havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekibi, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kedi, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.









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