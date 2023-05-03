Antalya'da çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 kişi arasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde oturan İbrahim Aksu (27), M.K. (58) ve M.B. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında Aksu, silahla göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, M.B. ve M.K'yi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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