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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya üç gün üç gece süren Hint düğünlerinin adresi oldu

AA

Antalya üç gün üç gece süren Hint düğünlerinin adresi oldu

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ/SERVET TÜMER - Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan turizmin başkenti olarak nitelenen Antalya, üç gün üç gece süren milyon dolarlık Hint düğünlerine de ev sahipliği yapıyor.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, doğal koyları, lüks tesisleriyle farklı ülkelerden turistlerin ziyaret ettiği Antalya, özellikle son yıllarda Hint düğünlerinin adresi olarak da öne çıkıyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki lüks oteller, hazırlığı aylar öncesinden başlayan, yemeklerde kullanılacak baharatlardan hizmet edecek personele, aşçılara kadar yurt dışından getirilen ve üç gün üç gece süren yüksek bütçeli düğünlerin de gözdesi oldu.

Bu müthiş düğünlerden biri de Kanada'da ticaretle uğraşan Hint ailenin çocukları için gerçekleştirildi. Düğün için hazırlıklar 6 ay öncesinden başladı. Hindistanlı 250 davetlinin yanı sıra sanatçılar, 200 personel ve 25 Hint aşçı da özel uçaklarla kente geldi. Düğünün yapılacağı otelde binlerce çiçek kullanılarak dekorlar hazırlandı.

Onlarca tır malzeme kullanılarak Hint geleneklerine göre yapılan ve yine üç gün üç gece süren milyon dolarlık düğün, "Hoş geldiniz" partisiyle başladı. İkinci gün "hi çayı", gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu 5 saat sürdü.

Sanatçıların konserler verdiği düğünde, 25 Hint aşçı otelin şeflerinin desteğiyle özel menüler çıkardı. Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlenceler gerçekleştirildi, davetlilere evlilik resepsiyonu verildi.

- "50'nin üzerinde düğün yapmayı hedefliyoruz"

Düğünün organizasyonunu yapan Inventum Global'in proje müdürü Sadi Algan, AA muhabirine, kentte bu sene 23'üncü düğünü gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Yüksek bütçeli düğün için hazırlıkların titizlikle yapıldığını anlatan Algan, "Kanada'da yaşayan Hint ailelerin düğünü için dünyanın çeşitli yerlerinden misafirler buraya geldiler. Bu çok yüksek bütçeli düğünler, ülke ekonomisi ve yarattığı istihdam açısından Türkiye'ye inanılmaz katkı sağlıyor. Bu sene 50'nin üzerinde düğün yapmayı hedefliyoruz. Böyle bir organizasyonda da Türkiye'de lokomotif olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Algan, senede 40-50 civarında düğün yaptıklarını, düğün hazırlıklarının çok uzun sürdüğünü ifade ederek, ailelere yönelik geziler düzenleyerek öncesinde Antalya'nın tesislerini tanıttıklarını dile getirdi.

Düğün sahibinin isteğine göre tüm organizasyonun yapıldığını vurgulayan Algan, "İsteklerine göre program, etkinlik akışı oluşturuluyor. Misafirlere ziyafetler veriliyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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