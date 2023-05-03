Alanya'da oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıropta bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kadının cansız bedeni elbise dolabında bulundu, cinayet şüphelisi oğlunun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S. (70) ile oğlu S.S. (49) arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgadan sonra kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine eve gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu. Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

Fatma S'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.



Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.