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Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten hal esnafına ziyaret

AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten hal esnafına ziyaret

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Muhittin Böcek, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ve hal esnafıyla birlikte kahvaltı yaptı.

Muhittin Böcek'e CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek, belediye başkanları ile milletvekilleri adayları eşlik etti.

Başkan Muhittin Böcek ve beraberindeki heyet daha sonra Antalya Toptancı Hali'ndeki ürünlerin günlük piyasa değerleme komisyonunu izledi. Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Başkan Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Başkan Muhittin Böcek, son olarak hal esnafıyla birlikte ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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