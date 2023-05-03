Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten hal esnafına ziyaret

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Muhittin Böcek, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ve hal esnafıyla birlikte kahvaltı yaptı.

Muhittin Böcek'e CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek, belediye başkanları ile milletvekilleri adayları eşlik etti.

Başkan Muhittin Böcek ve beraberindeki heyet daha sonra Antalya Toptancı Hali'ndeki ürünlerin günlük piyasa değerleme komisyonunu izledi. Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Başkan Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Başkan Muhittin Böcek, son olarak hal esnafıyla birlikte ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.





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