Serik'te trafik kazasında yaralanan kişi iki ay sonra yaşamını yitirdi

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Yeni Mahalle'de 5 Mart'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Şaban Karataş (76) yaşamını yitirdi.



Karataş'ın cenazesi, Manavgat'taki Çakış Mezarlığı'na defnedildi.



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