Alanya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan cezaevi firarisi tutuklandı

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ANTALYA (AA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurduğu öne sürülen cezaevi firarisi tutuklandı.

Konaklı Mahallesi'nde Y.K. (37) ile K.A. (36) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. silahla K.A'yı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan zanlı Y.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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