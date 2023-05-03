ALKÜ yerleşkesine GES kurulması için sözleşme imzalandı

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ANTALYA (AA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yerleşkesine kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) ile enerjiden yılda 47 milyon tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Endüstriyel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tarhan ile Volta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çevik arasında üniversite yerleşkesindeki 90 bin metrekarelik alanda GES kurulması için sözleşme imzalandı.

Törende konuşan Rektör Kalan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Antalya ve Alanya'nın güneş enerjisi üretme noktasında önemli potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Kalan, "Proje bittiğinde üniversitemizin Kestel, Konaklı, Gazipaşa ve Akseki yerleşkelerinin enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılamış olacağız. Bu üniversiteler arasında bir ilk olacak. " dedi.

Hasan Tarhan ise kurulacak güneş enerjisi santralinin yıllık 2 milyon 100 bin kilowatt elektrik üreteceğini ifade etti.

Mahmut Çevik de santralden bu yıl içerisinde enerji üretmeyi planladıklarını belirtti.

Çevik, projede yerli ve milli ürünlerin kullanıldığını kaydetti. ​​​​​​​

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