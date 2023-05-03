Kemer'de "Paris 2" batığına dalış etkinliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 30 metre derinlikteki "Paris 2" batığına dalış gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu ve Kemer Belediyesince Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği düzenlendi.

1. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Paris 2 ve Alexandra savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından batık üzerinde dev Türk bayrağı açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, etkinliği 17 yıldır sürdürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gökoğlu, "Kahramanları yabancı filmlerde aramayalım. Kendi gerçek kahramanlarımızın filmleri yapılsın, artık kendi kahramanlarımızın filmlerini izleyelim." dedi.





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