Antalya'da açılan "5. Kepez Kitap Fuarı" 114 yazarı kitapseverlerle buluşturacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Kepez Kitap Fuarı, kapılarını açtı.



Kepez Belediyesince Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen ve 13 Mayıs'a kadar sürecek kitap fuarı, 330 yayınevi ve 114 yazarı kitapseverlerle buluşturacak.



Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere, Kepez Kitap Fuarı'nın giderek genişleyen bir etkinlik olduğunu söyledi.



Antalya'nın artık yüzlerce yayınevinin, yazarın katıldığı, imza günleri ve söyleşilerle kültür şölenine dönüşen bir kitap fuarına sahip olduğunu dile getiren Tütüncü, "Yaklaşık 10 günde 500 bin kişiye hitap eden, hem okumaya hem de kitap satın almaya özendiren nitelikli bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda uluslararası bir çerçevede fuar düzenleme niyetindeyiz. İnşallah bu kitap fuarını büyüterek, bambaşka bir fuar heyecanını ortaya çıkaracağız." dedi.

Ziyaretçilerden Gözde Çırak, oldukça keyifli vakit geçirdiğini belirterek, fuarın geniş bir kitap çeşitliliği sunduğunu ifade etti.

Sevda Gün ise kitap fuarlarının çocuklara okuma bilinci aşılaması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Öğrenci Emir Macar da "Buraya okul gezisiyle geldim. Kitaplar çok güzel. Bilim kurgu türündeki kitapları çok seviyorum. Hafta sonu ailemle gelip kitap alacağım." diye konuştu.

Kitap fuarında panel, söyleşi ve imza günleri gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Fuarın açılışına AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Kepez Kaymakamı Nusret Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



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