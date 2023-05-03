Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör spor kulüplerine yardım

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaklaşık 400 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardım gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde kulüplere yardım malzemesi dağıtıldığını söyledi.

Törende, kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldiklerini anlatan Gürhan, sporculara modern tesislerde hizmet verdiklerini vurguladı.

Çok sayıda genci kulüpler aracılığıyla sporla buluşturduklarının altını çizen Gürhan, "Antalya'da 400 kulübümüze nakdi ve malzeme yardımıyla destek olacağız. Faaliyetlerle gençleri geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Şehrimizde kulüplerimize 9 milyon 400 bin lira nakdi yardımda bulunduk. Malzeme yardımı da yapıyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.