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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta hastane temel atma törenine katıldı:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta hastane temel atma törenine katıldı:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, Sudan'dan Türkiye'ye gelmek isteyenlerin hepsini getirdiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 300 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, istenildiğinde 407 yatak kapasitesine çıkabilecek hastanenin en kısa zamanda tamamlanarak, hizmete açılacağını söyledi.

Bir kaç gün önce Antalya'ya yapılan 1400 yatak kapasiteli şehir hastanesini gezdiğini ve yüzde 80 oranında tamamlandığını anlatan Çavuşoğlu, Antalya'ya ve tüm ilçelerine sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde temel atmadan açılışlara koştuklarını dile getiren Çavuşoğlu, 21 yılda Antalya'ya 18 hastane yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Sadece sağlık alanında değil, ulaşımda da Antalya'da ciddi yatırımlar yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Köprülü kavşakları yaparken bazıları çıktı, 'Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'ya kolay gidebilmek için, kendi için yaptırdı' dedi, Manavgatlılarımıza yalan söyledi. Böyle yalanları bile aymazsızca atabiliyorlar. Tıpkı evlerinizi yapmayacaklar, belgelere imza atmayın dedikleri gibi. Bunlardan her şey bekle ama bizim derdimiz bunlar değil. Derdimiz memleketimize hizmet etmek." diye konuştu.

Alacabel'de yaklaşık 15 kilometrelik tünel çalışmasının devam ettiğini, kentte bölünmüş yol sayısının arttığını anlatan Çavuşoğlu, hızlı tren projesinin de etüdünün bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Antalya'nın bir tarım kenti olduğunu anımsatarak AK Parti iktidarında çiftçilere önemli destekler sağlandığını belirten Çavuşoğlu, son olarak sulama suyu ücretinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanması yönünde karar alındığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Manavgat'a devlet üniversitesi sözlerinin de olduğunu hatırlatarak, bu sözü unutmadıklarını, en kısa zamanda üniversiteyi ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

- "Vatandaşlarımızı yurt dışında yalnız bırakmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar söz yerine hep icraat ürettiklerini ve Türkiye'yi dünyada sözü geçen bir ülke haline getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Barış için çalışan bir ülkeyiz. Dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanıyor. Her yerde barış için varız. İşte Ukrayna savaşı konusunda Türkiye'den başka tarafsız ülke var mı? Yurt dışında vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. İşte Sudan'da iç savaş var, dönmek isteyen vatandaşlarımızın hepsini ülkemize getirdik."

Çavuşoğlu, Sudan'da Nyala'daki Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev değişimi ile ilgili de Sağlık Bakanlığıyla bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Uçak ambulanslarla yaşadıkları ülkelerde tedavi göremeyen Türk vatandaşlarını Türkiye'deki hastanelere ulaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, küresel salgın döneminde de Türkiye'ye dönmek isteyenleri sağ salim ülkeye getirdiklerini bildirdi.

Türkiye'ye bugüne kadar kim eser kazandırdıysa, hizmet ettiyse teşekkür eden Çavuşoğlu, son 21 yılda da büyük kazanımlar sağlandığını, bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyduklarını ifade etti. Çavuşoğlu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının da Türkiye yüzyılı, Türkün asrı olacağını bildirdi.

Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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