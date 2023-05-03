Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da hastane temel atma töreninde konuştu:

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'yla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21. yüzyıl, Türk asrı olacak, Türk dünyasının asrı olacak. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 200 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, törenden önce Antalya ve ilçelerindeki büyük yangında evleri yanan vatandaşları ziyaret ettiğini belirtti.

Evlerine kavuşan vatandaşların mutlu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Evler muhteşem olmuş. Gerçekten insan gurur duyuyor. Devletiyle, milletiyle gurur duyuyor. İktidarımızla, Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Ulaşımda, tarımda ve sağlıkta önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, istenildiğinde 300 yatak kapasitesine çıkabilecek Payallar Mahallesi'ndeki yeni devlet hastanesinin de en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Son 21 yılda sağlık alanında devrimler yaptıklarını ve dünyaya model olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Hızla büyüyen Alanya'yı geleceğe hazırlamak gerekiyor. Eser kazandırmak için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmekte olduğumuz projeler sadece sağlık alanıyla sınırlı değil. Alanyamızda iki tane üniversitemiz var. Üniversitedeki öğrenci sayısı otuz bine doğru gidiyor. Alanya, eğitim anlamında önemli bir şehir olacak." diye konuştu.

Alanya-Antalya otobanı ve otoban paralelinde yapılacak raylı sistem için yoğun bir şekilde çalışıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Alacabel'de inşa ettikleri 15 kilometrelik tünelin de 2024 yılında açılışını yapacaklarını kaydetti.

Yaylaya gitmek isteyen Alanyalıların korkulu rüyası olan Kuşyuvası mevkiini de tüneller yaparak aştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Görüyorsunuz dağları delik deşik ediyoruz, Alanya sevdası için, millet sevdası için, milletimize olan aşkımız için." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin daha güçlü olması için çok çalışacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bugün dünyada küresel bir aktör ve bölgesel bir güç oldu. Gücümüzü daha da arttırmamız gerekiyor. İşte o nedenle Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı'yla beraber Türkiye'mizin, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını, Türkiye Yüzyılı yapmak için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı yapmak yetmez. Sadece Türkiye'de yüzyılı değil, Dünyada 'Türkiye Yüzyılı.' diyorum. 19. asır, Avrupa'nın yüzyılıydı. 20. asır Amerika'nın yüzyılıydı. Cumhur İttifakı'yla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21. yüzyıl Türk asrı olacak, Türk dünyasının asrı olacak. Bunun için çalışıyoruz."

Geleceğe emin adımlarla hep birlikte yürüyeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, büyük devlet olmanın gereğini devlet, millet el birliğiyle yapacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından butona basarak devlet hastanesinin temelini attı.

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