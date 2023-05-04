Kepez Belediyesi emekli olan işçilere ikramiyelerini tek seferde ödedi

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesinin, emekli olan 205 işçisine toplam 70 milyon liralık kıdem tazminatlarını tek seferde ödediği bildirildi.

Hak-İş Antalya Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi işçilerin ikramiyelerini hesaplarına yatırdı.

Açıklamaya görüşlerine yer verilen Hak-İş Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibine teşekkür etti.

Tütüncü'nün çalışanlarına büyük bir saygı ve özen gösterdiğini belirten Kandil, "Kıdem tazminatlarını tek seferde yatırarak hem onların haklarını korudunuz hem de güven verdiniz. Bu davranışınız, çalışanlarınızın mutluluğunu ve refahını önemsediğinizi gösteriyor. İşçi arkadaşlarımız sizinle çalışmaktan gurur duyuyor. Büyükşehir Belediyesi işçilerinin 218 liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerini dahi ödeyemezken, Kepez Belediyesi 70 milyon lira tutan kıdem tazminatlarını tek seferde ödedi." ifadelerini kullandı.

Kandil, Büyükşehir Belediyesinden emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarının henüz ödenmediğini de kaydetti.

Hakan Tütüncü de belediyelerin en büyük güç ve zenginliğinin çalışanları olduğunu vurguladı.

Personelin her gün fedakarca çalıştığını belirten Tütüncü, şöyle devam etti:



"Onlara emeğinin karşılığını vermek bizim en önemli görevimizdir. Onları sadece çalışan olarak değil, ailemizin birer ferdi olarak görüyoruz. Bu nedenle emekli olan 205 arkadaşımızın ödemelerini bekletmeden yaptık ve bir kalemde 70 milyon 156 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Bu uygulamayla Türkiye'de bir ilke imza attık, örnek olduk."

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