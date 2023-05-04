Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sürüyor

ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde başlatılan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kaba inşaatı tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerine kavuşmayı bekleyen 211 hak sahibinin mağduriyeti gideriliyor.
Proje kapsamından 335 konut ve 8 bloktan oluşan konutların betonarme ve karkas imalatları tamamlandı. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü bloklarda duvar imalatları bitti. Kaba inşaatın tamamlandığı bölümlerde mekanik, elektrik ve ince işçilikler başladı. Ayrıca alan içinde yer alan 18 bölümden oluşan ticari blokta tüm imalatlar tamamlanarak, iskan aşamasına gelindi.