DownFut il şampiyonası Kumluca'da yapıldı

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ANTALYA (AA) - Kumluca'da Down Sendromlular Futbol (DownFut) il şampiyonası yapıldı.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun halı sahasında düzenlenen şampiyonanın başlama vuruşunu, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ile down sendromlu Ayşegül isimli çocuk birlikte yaptı.

Maç sonrası düzenlenen madalya töreninde konuşan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, hayatta herkesin eksikliği olabileceğini, ancak down sendromlu bireylerin bizlerden bir fazlalarının bulunduğunu söyledi.

"Hayat her zaman farklılıklarla güzel" ifadesini kullanan Kaymakam Erdemir, "İnsan hayatı her zaman yapamazsın, başaramazsın diyerek geçiyor. Böyle olunca da belki bir çok yapabileceğimiz işleri yapamadan ömrümüz sona eriyor. Eğer bir konuda desteklenirsek, hepimiz bir şeyleri başarabiliriz. Bunun en güzel örneği bu güzel çocuklarımız." dedi.

Uluslararası DownFut (IDF) il temsilcisi Yıldız Bülbül de down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması adına bir dizi faaliyetler düzenlendiğini, bu faaliyetlerden birinin de "DownFut" olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şampiyonaya katılan öğrencilere madalyaları verildi.

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