Züccaciyeciler, 15 Mayıs'ta Antalya'da buluşacak

ANTALYA (AA) - Porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunun yer aldığı Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından düzenlenen Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları, 15-18 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, yaptığı açıklamada, geçen yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, bu yıl ise 7 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlediklerini kaydetti.

Sektörün 12 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Öksüz, en çok dış ticaret fazlası veren 5 sektörden biri, en çok markalaşan ise iki sektörden biri olduklarını bildirdi.

İç ve dış pazarda ticaret hacmini artırmak amacıyla her yıl Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları düzenlediklerini anımsatan Öksüz, şunları kaydetti:

"9 yıl önce ulusal boyutta başladığımız üretici marka görüşmelerimiz, bugün uluslararası boyutta yılda 2 kez düzenlediğimiz dev bir etkinliğe dönüştü. 11'incisini düzenlediğimiz zirvemiz için Rusya, Fransa, Brezilya, Fas, ABD, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Katar, Polonya gibi dünyanın dört bir yanındaki 60 ülkeden, en büyük toptancı, zincir market ve mağaza adına 90 yabancı, 30 Türk olmak üzere 120 satın alıcıyı ağırlamayı planlıyoruz. Buluşmada, 5 binin üzerinde görüşme gerçekleştirilecek. Organizasyonla 2 milyar dolar iş hacminin gerçekleşmesi bekleniyor."

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek buluşma, 4 gün sürecek.





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