Çavuşoğlu, Alanya Karadenizliler Derneğini ziyaretinde konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin Van'daki mitingini hatırlatarak, "Ne dediler mitingde? Öcalan'a özgürlük, Öcalan'a özgürlük. Arkasından ne dediler? Dişe diş, kana kan, intikam, intikam. Kimden alacaklar intikamı o alçaklar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, Türk milletinden alabilirler mi sizce? Onlar alamazlar da CHP'nin buna bir gıkı çıkıyor mu?" dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Alanya AK Parti İlçe Teşkilatınca düzenlenen Dünden Bugüne Kahvaltı Programı'na katıldı. Partililerle sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra Alanya Toptancı Hali ile Alanya Karadenizliler Derneğini ziyaret etti.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, derneğin ve Alanya'da yaşayan Karadenizlilerin ilçeye yaptığı katkıları çok iyi bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin bir seçim sürecinde olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, hizmetin devam edebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son 21 yılda önemli yatırımlar yapıldığını ve bunların devam etmesi için tekrar göreve talip olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Erdoğan'ın liderliğinde elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

- "Bu cesareti nereden buluyorsunuz?"

Muhalefetin Türkiye'nin bekasıyla ilgili söylemlerinin rahatsız edici nitelikte olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 'Demirtaş'ı serbest bırakacağız.' demeleri beni ilgilendirir. Çünkü bunlar katildir. Ha Öcalan ha Demirtaş. Hiç de farkı yoktur. 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz.' diyen adamı serbest bırakmak demek, Öcalan'ı da serbest bırakmak demektir. Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Kim size garanti veriyor? Kim sizi kurguladı? Kim söylettiriyor? FETÖ'ye sırtınızı dayıyorsunuz. FETÖ'cüleri listeye koyuyorsunuz. Ve hain darbe girişiminde bulunan insanları devletten uzaklaştırılanları 'Tekrar devlete iade edeceğiz.' diyorsunuz. Size kim yaptırıyor bunu? Eğer siz bunu söylüyorsanız, o zaman karşınızda biz varız. Millet olarak biz varız. Nasıl 15 Temmuz'da o hainlerin karşısında hep beraber vardık, bugün de karşınızda Türk milleti var. Biz varız ve buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Çavuşoğlu, muhalefetin okullarda PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle uzaklaştırılan öğretmenlerin tekrar okullara döndürüleceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.

- "Türkiye'nin en önemli ve en kritik seçimi"

CHP tarafından Van'da düzenlenen mitingi hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ne dediler mitingde? Öcalan'a özgürlük, Öcalan'a özgürlük. Arkasından ne dediler? Dişe diş, kana kan, intikam, intikam. Kimden alacaklar intikamı o alçaklar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, Türk milletinden alabilirler mi sizce? Onlar alamazlar da CHP'nin buna gıkı çıkıyor mu? 'Türkiye'yi 28 eyalete böleceğiz.' diyorlar. Kim verdi size bu planı? İşte İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu, o da Karadeniz'in bir evladı. Dedi ki bu eylem planlarının hepsini Ankara'da büyükelçilere onaylattılar. Evet, doğru. Toplantılardan çıkıyorlardı, oradan çıkan belgeyi, bir büyükelçiye götürüyorlardı. Kalem, kalem üzerinden gidiyor. O büyükelçi de oradan notları alıyor. Ona göre o belgeyi tekrar oraya götürüyorlardı."

Bu seçimin Türkiye'nin en önemli ve en kritik seçimi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, dünyada kırılmaların, belirsizliklerin olduğu bir ortamda Türkiye'nin istikametini belirleyecek bir seçime doğru gidildiğini aktardı.





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