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Antalya'da kaçakçılık operasyonu

AA

Antalya'da kaçakçılık operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 2500 paket sigara, 895 güneş gözlüğü, 21 elektronik sigara, 115 puro ele geçirdi.

Operasyonlarda 5 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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