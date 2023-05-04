Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evlerinden ve otomobillerinden hırsızlık yapan kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen Y.A, H.K. ve B.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.





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